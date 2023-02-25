Дергачівські партизани вкрали в окупантів танки і розбили їхній блокпост

У перший тиждень війни волонтери Дергачівської громади Харківської області вкрали в окупантів чотири танки й на одному з них завдали ударів по позиціях ворога.

Колону ворожих танків виявили випадково, повідомив у відео, опублікованому в Youtube, голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Вийшло так, що ми їхали підтримувати наших енергетиків, які відновлювали світло, бо в полі були перебиті висотні лінії електропередач. Ми хотіли підтримати цих хлопців, ну як підтримати, відвезти хоча б гарячого чаю, кави. Проїжджаючи поле ми побачили, що вздовж посадки стоїть колона танків”, – розповів Задоренко.

Спробувати привезти цю техніку до Дергачів вирішили три волонтери: Ярослав, Максим та Владислав.

“Ми поїхали, подивилися. Нам допомагали дуже. Там акумулятори, паливо, різні мастила та все інше. І в нас вдалося, ми вигнали цю техніку. Вона була пошкоджена, вона не була, скажімо 100% у бойовій готовності. Треба було її робити “, – розповів волонтер Владислав.

У Дергачі привезли чотири танки, один із них довелося тягнути буксиром, розповіли волонтери. На одному з танків Ярослав, Максим та Владислав разом із військовими виїхали до Цупівки, де тривали активні бойові дії.

“І ось вони під’їжджаючи, не доїжджаючи метрів чотириста до посту, почали завдавати удари по ворогу”, – розповів голова Дергачівської громади.

Задоренко повідомив, що волонтери спільно з військовими знищили ворожий блокпост та бронеавтомобіль, а також зробили дев’ять пострілів по об’єктах їхніх укріплень.