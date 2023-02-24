Раніше першими йшли танки-смертники, зараз люди – Синєгубов про тактику ворога

Російські військові практично не змінюють тактику: по кілька разів атакують ті самі позиції. Однак якщо минулого року з метою виявити позиції ЗСУ попереду йшла броньована техніка, то тепер, коли її поменшало, в основному першою йде жива сила.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів в інтерв’ю виданню “Главком”.

“Фактично це така ж тактика, що застосовується у Бахмуті: спочатку пропускають вперед броньовану техніку, після упирання в наші позиції починає працювати артилерія, а далі йде наступна хвиля броньованої техніки. Цю тактику ворог застосовував минулого року, а зараз все-таки застосовує трохи іншу, тому що у них елементарно зменшилась кількість броньованої техніки та танків зокрема. Всі розуміли, що танки, які йшли першими, – фактично смертники, яких пускали на забій, щоб просто виявити наші позиції”, — розповів Синєгубов.

За його словами, зараз відбувається те ж саме, проте вже з використанням живої сили супротивника.

“На території Харківської області були присутні всі сили – штатні підрозділи Збройних сил РФ, “Вагнер” та інші військові формування. Сьогодні тактика така: ворог висувається невеликими силами по 10, 15, 25 людей. Звісно, є індивідуальні бої, коли вони намагаються відбити позиції, а не лише виявити їх – там вже йдуть танки та інша броньована техніка. Крім того, ми спостерігаємо відновлення авіаударів. Наприклад, влітку та восени ми вже спостерігали цього менше, а зараз ворог посилює авіацію, бо для нього принципово покращити свої позиції”, – додав Синєгубов.