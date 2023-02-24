Раньше первыми шли танки-смертники, сейчас — люди, — Синегубов о тактике врага

Российские военные практически не меняют тактику: по несколько раз атакуют одни и те же позиции. Однако если в прошлом году с целью выявить позиции ВСУ впереди шла бронированная техника, то теперь, когда ее стало меньше, в основном первой идет живая сила.

Об этом председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в интервью «Главкому».

«Фактически это такая же тактика, которая применяется в Бахмуте: сначала пропускают вперед бронированную технику, после упирания в наши позиции начинает работать артиллерия, а дальше идет следующая волна бронированной техники. Эту тактику враг применял в прошлом году, а сейчас все-таки применяет немного другую, потому что у них элементарно уменьшилось количество бронированной техники и танков в частности. Все понимали, что танки, которые шли первыми, — фактически смертники, которых пускали на убой, чтобы просто обнаружить наши позиции», — рассказал Синегубов.

По его словам, сейчас же происходит то же самое, однако уже с использованием живой силы противника.

«На территории Харьковской области присутствовали все силы — штатные подразделения Вооруженных сил РФ, «Вагнер» и другие военные формирования. Сегодня тактика такова: враг выдвигается небольшими силами по 10, 15, 25 человек. Конечно, есть индивидуальные бои, когда они пытаются отбить позиции, а не только обнаружить их — там уже идут танки и другая бронированная техника. Кроме того, мы наблюдаем возобновление авиаударов. Например, летом и осенью мы уже наблюдали этого меньше, а сейчас враг усиливает авиацию, потому что для него принципиально улучшить свои позиции», — добавил Синегубов.