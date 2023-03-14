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Голова прифронтової громади Харківщини відлетів до японської Хіросіми

Політика 09:39   14.03.2023
Оксана Горун
Голова прифронтової громади Харківщини відлетів до японської Хіросіми

Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив, що бере участь у складі української делегації у форумі в японському місті Хіросіма.

Форум у місті, яке за часів Другої світової війни, зруйнували ядерними бомбами, присвячено питанням відновлення. Його тема – “Житло та відновлення міст: обмін знаннями про міські кризи в Японії”.

На форумі, організованому Світовим банком та владою Японії, обговорюються питання глобальних проблем і ризиків, пов’язаних з війнами, пандемією коронавірусу, стихійними лихами. Тут присутні офіційні делегації з України, Польщі, Греції, Румунії, Хорватії, Косова, Азербайджану та Киргизстану. Представники місцевої влади та Світового банку надають консультації та поради по відбудові України з власного досвіду, який базується на відновленні Хіросіми після ядерного бомбардування 6 серпня 1945 року. Зокрема, у перший день форуму українські делегати разом з іноземними партнерами опрацювали питання допомоги у відновленні енергосистеми нашої держави та підтримки українських біженців“, – повідомив Задоренко в телеграмі.

Задоренко на форумі у Хіросімі 2

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Він наголосив, що делегації всіх країн – учасниць форуму висловили одноголосну підтримку України. До української делегації, окрім голови Дергачівщини, в тому числі входять заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Ганна Юрченко та перший заступник Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Андрій Івко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 09:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив, що бере участь у складі української делегації у форумі в японському місті Хіросіма".