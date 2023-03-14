Враг держит войска у границы с Харьковщиной для демонстративных действий — ГШ
Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
«На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. На территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить переброски украинских подразделений на другие направления», — пишет Генштаб.
В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное, Бологовка, Красное Первое, Двуречная и Западное.
На Купянском направлении в течение суток противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Артиллерийским обстрелам подвергся ряд населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения, на Харьковщине, в частности, Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Крохмальное.
Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 18:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".