Ворог тримає війська біля кордону з Харківщиною для демонстративних дій – ГШ

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

“На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. На території Бєлгородської області ЗС РФ тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій, щоб не допустити перекидання наших підрозділів на інші напрямки”, – пише Генштаб.

Протягом доби ворог обстріляв райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне, Бологівка, Красне Перше, Дворічна та Западне.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що триває, супротивник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, на Харківщині, зокрема, Дворічна, Гряниківка, Масютівка та Крохмальне.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.