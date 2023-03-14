Live
  • Вівторок 14.03.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.1
    • 🔴

Армія РФ стріляє по автівках: загиблі в Куп’янському районі та Вовчанську

Події 16:41   14.03.2023
Оксана Горун
Армія РФ стріляє по автівках: загиблі в Куп’янському районі та Вовчанську

Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість загиблих від російських обстрілів на Харківщині 14 березня зросла. У Куп’янському районі вбито чоловіка, у Вовчанську є загибла та поранений.

“Близько 12:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Колодязне Куп’янського району. Снаряд влучив в цивільний автомобіль з 42-річним чоловіком — мешканцем цього села. Від отриманих травм він загинув на місці. Також пошкоджено приватні житлові будинки”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури

Раніше у поліції інформували про загибель мешканки Вовчанська. 55-річна жінка також була у автомобілі, в який вдарив російський снаряд. Вона їхала на цвинтар ховати родича.

За даними прокурорів, у цій же машині отримав поранення 47-річний чоловік – водій авто.

  • Читайте також: Авторитету “Чижу”, який служив “вагнерівцям” у Вовчанську, загрожує довічне

    • “За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області та Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – зазначили у прокуратурі.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    16:16
    «Ворог обирає пріоритетні напрямки»: Синєгубов про нестачу снарядів у РФ
    15:43
    Синєгубов: минулого тижня з прифронтового Куп’янська евакуювали 60 людей
    15:20
    Загинула дорогою на цвинтар: поліція повідомила подробиці обстрілу Вовчанська
    14:43
    Незаконно заволодів землею на берегу річки Харків: чоловіка судитимуть
    12:49
    У тортурах у Вовчанську брали участь експоліціянти й “кандидат у мери” (сюжет)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Армія РФ стріляє по автівках: загиблі в Куп’янському районі та Вовчанську»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 16:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість загиблих від російських обстрілів на Харківщині 14 березня зросла. У Куп’янському районі вбито чоловіка, у Вовчанську є загибла та поранений".