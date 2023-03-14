Армія РФ стріляє по автівках: загиблі в Куп’янському районі та Вовчанську

Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість загиблих від російських обстрілів на Харківщині 14 березня зросла. У Куп’янському районі вбито чоловіка, у Вовчанську є загибла та поранений.

“Близько 12:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Колодязне Куп’янського району. Снаряд влучив в цивільний автомобіль з 42-річним чоловіком — мешканцем цього села. Від отриманих травм він загинув на місці. Також пошкоджено приватні житлові будинки”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури

Раніше у поліції інформували про загибель мешканки Вовчанська. 55-річна жінка також була у автомобілі, в який вдарив російський снаряд. Вона їхала на цвинтар ховати родича.

За даними прокурорів, у цій же машині отримав поранення 47-річний чоловік – водій авто.

“За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області та Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – зазначили у прокуратурі.