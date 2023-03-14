Армия РФ стреляет по гражданским авто: погибшие в Купянском районе и Волчанске
Харьковская областная прокуратура сообщила о том, что количество погибших от российских обстрелов на Харьковщине 14 марта возросло. В Купянском районе убит мужчина, в Волчанске есть погибшая и раненый.
«Около 12:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел с. Колодезное Купянского района. Снаряд попал в гражданский автомобиль с 42-летним мужчиной — жителем этого села. От полученных травм он погиб на месте. Также повреждены частные жилые дома», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Ранее в полиции информировали о гибели жительницы Волчанска. 55-летняя женщина также была в автомобиле, в который ударил российкий снаряд. Она ехала на кладбище хоронить родственника.
По данным прокуроров в этой же машине получил ранения 47-летний мужчина — водитель авто.
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«При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области и Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийстом (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», — отметили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 16:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о том, что количество погибших от российских обстрелов на Харьковщине 14 марта возросло. В Купянском районе убит мужчина, в Волчанске есть погибшая и раненый".