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Армия РФ стреляет по гражданским авто: погибшие в Купянском районе и Волчанске

Происшествия 16:41   14.03.2023
Оксана Горун
Армия РФ стреляет по гражданским авто: погибшие в Купянском районе и Волчанске

Харьковская областная прокуратура сообщила о том, что количество погибших от российских обстрелов на Харьковщине 14 марта возросло. В Купянском районе убит мужчина, в Волчанске есть погибшая и раненый.

«Около 12:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел с. Колодезное Купянского района. Снаряд попал в гражданский автомобиль с 42-летним мужчиной — жителем этого села. От полученных травм он погиб на месте. Также повреждены частные жилые дома», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Ранее в полиции информировали о гибели жительницы Волчанска. 55-летняя женщина также была в автомобиле, в который ударил российкий снаряд. Она ехала на кладбище хоронить родственника.

По данным прокуроров в этой же машине получил ранения 47-летний мужчина — водитель авто.

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    • «При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области и Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийстом (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», — отметили в прокуратуре.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 16:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о том, что количество погибших от российских обстрелов на Харьковщине 14 марта возросло. В Купянском районе убит мужчина, в Волчанске есть погибшая и раненый".