Погибла по пути на кладбище: полиция сообщила подробности обстрела Волчанска

В Волчанске российские снаряды ударили по дороге — «прилет» пришелся прямо по легковушкам. Полиция сообщила о погибшей.

«Под огонь окупантов попали граждане, которые везли на кладбище тело умершего родственника. Находившаяся в автомобиле 55-летняя женщина получила смертельные ранения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас полицейские осматривают место «прилетов» в Волчанске и собирают вещдоки.

Ранее о гибели жительницы Волчанска сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что снаряд ударил в гражданское авто.