Погибла по пути на кладбище: полиция сообщила подробности обстрела Волчанска
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Волчанске российские снаряды ударили по дороге — «прилет» пришелся прямо по легковушкам. Полиция сообщила о погибшей.
«Под огонь окупантов попали граждане, которые везли на кладбище тело умершего родственника. Находившаяся в автомобиле 55-летняя женщина получила смертельные ранения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сейчас полицейские осматривают место «прилетов» в Волчанске и собирают вещдоки.
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Ранее о гибели жительницы Волчанска сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что снаряд ударил в гражданское авто.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 15:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске российские снаряды ударили по дороге — «прилет» пришелся прямо по легковушкам. Полиция сообщила о погибшей".