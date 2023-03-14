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Погибла по пути на кладбище: полиция сообщила подробности обстрела Волчанска

Происшествия 15:20   14.03.2023
Оксана Горун
Погибла по пути на кладбище: полиция сообщила подробности обстрела Волчанска Фото: ГУНП в Харьковской области

В Волчанске российские снаряды ударили по дороге — «прилет» пришелся прямо по легковушкам. Полиция сообщила о погибшей.

«Под огонь окупантов попали граждане, которые везли на кладбище тело умершего родственника. Находившаяся в автомобиле 55-летняя женщина получила смертельные ранения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия смертельного обстрела Волчанска 14 марта 2023
Фото: ГУНП в Харьковской области

Сейчас полицейские осматривают место «прилетов» в Волчанске и собирают вещдоки.

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    • Ранее о гибели жительницы Волчанска сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что снаряд ударил в гражданское авто.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 15:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске российские снаряды ударили по дороге — «прилет» пришелся прямо по легковушкам. Полиция сообщила о погибшей".