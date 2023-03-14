Армия РФ утром обстреляла Харьковщину, погибла женщина — Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что снаряд попал в гражданское авто.
«Враг продолжает обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Волчанска. К сожалению, гибнут люди. Сегодня, около 10:00, при обстреле пожарно-спасательной части города вражеский снаряд попал в гражданское авто. Находившаяся в нем женщина 55 лет погибла на месте», — написал Синегубов в telegram.
Читайте также: На Харьковщине снаряды рф попали в дом детского и юношеского творчества — ГСЧС
Утром 13 марта начальник ХОВА информировал о том, что двух раненых накануне жителей «серой зоны» (села Гряниковка) вывезли с опасной территории в больницу.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ утром обстреляла Харьковщину, погибла женщина — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 11:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что снаряд попал в гражданское авто".