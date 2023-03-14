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Армия РФ утром обстреляла Харьковщину, погибла женщина — Синегубов

Происшествия 11:24   14.03.2023
Оксана Горун
Армия РФ утром обстреляла Харьковщину, погибла женщина — Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что снаряд попал в гражданское авто.

«Враг продолжает обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Волчанска. К сожалению, гибнут люди. Сегодня, около 10:00, при обстреле пожарно-спасательной части города вражеский снаряд попал в гражданское авто. Находившаяся в нем женщина 55 лет погибла на месте», — написал Синегубов в telegram.

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    • Утром 13 марта начальник ХОВА информировал о том, что двух раненых накануне жителей «серой зоны» (села Гряниковка) вывезли с опасной территории в больницу.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 11:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что снаряд попал в гражданское авто".