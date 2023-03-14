Армия РФ утром обстреляла Харьковщину, погибла женщина — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что снаряд попал в гражданское авто.

«Враг продолжает обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Волчанска. К сожалению, гибнут люди. Сегодня, около 10:00, при обстреле пожарно-спасательной части города вражеский снаряд попал в гражданское авто. Находившаяся в нем женщина 55 лет погибла на месте», — написал Синегубов в telegram.

Утром 13 марта начальник ХОВА информировал о том, что двух раненых накануне жителей «серой зоны» (села Гряниковка) вывезли с опасной территории в больницу.