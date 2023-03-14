Синегубов сообщил об обстрелах: раненых вывезли из села в «серой зоне»
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на Харьковщине под обстрелами за сутки были приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
«Из села Гряниковка Купянского района вывезены и госпитализированы гражданские 41-летняя женщина и 51-летний мужчина, получившие накануне осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести», — сообщил начальник ХОВА.
Отметим, что Гряниковка находится в «серой зоне». Там идут бои, и российские пропагандисты неоднократно пытались приписать своей армии несуществующий успех в виде захвата этого населенного пункта.
Кроме раненых в Гряниковке, других пострадавших от рук российских террористов за сутки на Харьковщине нет.
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«За минувшие сутки под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Стрелечья, Крахмальное, Гряниковка и другие города и села. В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере 4 частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ГСЧС. Уничтожены 2 автомобиля спасателей. Без пострадавших», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 08:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на Харьковщине под обстрелами за сутки были приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов".