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Синегубов сообщил об обстрелах: раненых вывезли из села в «серой зоне»

Происшествия 08:43   14.03.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил об обстрелах: раненых вывезли из села в «серой зоне»

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на Харьковщине под обстрелами за сутки были приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

«Из села Гряниковка Купянского района вывезены и госпитализированы гражданские 41-летняя женщина и 51-летний мужчина, получившие накануне осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести», — сообщил начальник ХОВА.

Отметим, что Гряниковка находится в «серой зоне». Там идут бои, и российские пропагандисты неоднократно пытались приписать своей армии несуществующий успех в виде захвата этого населенного пункта.

Кроме раненых в Гряниковке, других пострадавших от рук российских террористов за сутки на Харьковщине нет.

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    • «За минувшие сутки под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Стрелечья, Крахмальное, Гряниковка и другие города и села. В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере 4 частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ГСЧС. Уничтожены 2 автомобиля спасателей. Без пострадавших», — отметил Синегубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 08:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на Харьковщине под обстрелами за сутки были приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов".