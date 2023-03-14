Синегубов сообщил об обстрелах: раненых вывезли из села в «серой зоне»

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на Харьковщине под обстрелами за сутки были приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

«Из села Гряниковка Купянского района вывезены и госпитализированы гражданские 41-летняя женщина и 51-летний мужчина, получившие накануне осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести», — сообщил начальник ХОВА.

Отметим, что Гряниковка находится в «серой зоне». Там идут бои, и российские пропагандисты неоднократно пытались приписать своей армии несуществующий успех в виде захвата этого населенного пункта.

Кроме раненых в Гряниковке, других пострадавших от рук российских террористов за сутки на Харьковщине нет.

«За минувшие сутки под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Стрелечья, Крахмальное, Гряниковка и другие города и села. В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере 4 частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ГСЧС. Уничтожены 2 автомобиля спасателей. Без пострадавших», — отметил Синегубов.