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Село Гряниковка на Харьковщине остается в «серой зоне» — Синегубов

Общество 21:14   13.03.2023
Елена Нагорная
Село Гряниковка на Харьковщине остается в «серой зоне» — Синегубов

Под временной оккупацией в Харьковской области по-прежнему остаются 29 населенных пунктов, а еще три, среди которых село Гряниковка Купянского района, считают «серой зоной».

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в комментарии изданию «Укринформ» и уточнил, что «серой зоной» называют те территории, где ведутся активные боевые действия.

«Наши воины стоят на своих позициях и не уступают. Враг пытается атаковать с целью выявления слабых позиций в нашей обороне. Тем самым, возможно, готовя более серьезное наступление по этим направлениям. Однако сейчас он успеха не имеет, несет потери и отступает на ранее занятые позиции», — подчеркнул Синегубов.

Напомним, в сводке по состоянию на 18:00 Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток армия РФ вела безуспешные наступательные действия в направлении сел Гряниковка и Масютовка Купянского района, а также обстреливала Гряниковку.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 21:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под временной оккупацией в Харьковской области по-прежнему остаются 29 населенных пунктов, а еще три, среди которых село Гряниковка Купянского района, считают «серой зоной».".