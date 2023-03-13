Село Гряниковка на Харьковщине остается в «серой зоне» — Синегубов

Под временной оккупацией в Харьковской области по-прежнему остаются 29 населенных пунктов, а еще три, среди которых село Гряниковка Купянского района, считают «серой зоной».

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в комментарии изданию «Укринформ» и уточнил, что «серой зоной» называют те территории, где ведутся активные боевые действия.

«Наши воины стоят на своих позициях и не уступают. Враг пытается атаковать с целью выявления слабых позиций в нашей обороне. Тем самым, возможно, готовя более серьезное наступление по этим направлениям. Однако сейчас он успеха не имеет, несет потери и отступает на ранее занятые позиции», — подчеркнул Синегубов.

Напомним, в сводке по состоянию на 18:00 Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток армия РФ вела безуспешные наступательные действия в направлении сел Гряниковка и Масютовка Купянского района, а также обстреливала Гряниковку.