Live
  • Понеділок 13.03.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Село Гряниківка на Харківщині залишається в “сірій зоні” – Синєгубов

Суспільство 21:14   13.03.2023
Олена Нагорна
Село Гряниківка на Харківщині залишається в “сірій зоні” – Синєгубов

Під тимчасовою окупацією в Харківській області, як і раніше, залишаються 29 населених пунктів, а ще три, серед яких село Гряниківка Куп’янського району, вважають “сірою зоною”.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив у коментарі виданню “Укрінформ” та уточнив, що “сірою зоною” називають ті території, де ведуться активні бойові дії.

“Наші воїни стоять на своїх позиціях і не поступаються. Ворог намагається атакувати з метою виявлення слабких позицій в нашій обороні. Тим самим, можливо, готуючи більш серйозний наступ по цих напрямках. Однак зараз він успіху не має, зазнає втрат й відступає на раніше зайняті позиції”, – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, у зведенні станом на 18:00 Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби армія РФ вела безуспішні наступальні дії у напрямку сіл Гряниківка та Масютівка Куп’янського району, а також обстрілювала Гряниківку.

Читайте також:  «Цього села немає» — начальник ХОВА про бої за Гряниківку на Харківщині

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:55
Грип та ГРВІ: кількість ушпиталених на Харківщині зросла
20:26
Рятували асфальт від ударів стихії: дорожники Харківщини підбили підсумки зими
19:56
Терехов: більше ніж сотня автобусів замінюють у Харкові тролейбуси і трамваї
19:06
Двоє жителів Гряниківки на Харківщині ушпиталені після обстрілу – Мельник
18:57
Біля дому чоловіка, який підірвався на міні, знайшли 70 “Пелюсток” – Синєгубов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Село Гряниківка на Харківщині залишається в “сірій зоні” – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 21:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під тимчасовою окупацією в Харківській області, як і раніше, залишаються 29 населених пунктів, а ще три, серед яких село Гряниківка Куп’янського району, вважають “сірою зоною”.".