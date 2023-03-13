Село Гряниківка на Харківщині залишається в “сірій зоні” – Синєгубов
Під тимчасовою окупацією в Харківській області, як і раніше, залишаються 29 населених пунктів, а ще три, серед яких село Гряниківка Куп’янського району, вважають “сірою зоною”.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив у коментарі виданню “Укрінформ” та уточнив, що “сірою зоною” називають ті території, де ведуться активні бойові дії.
“Наші воїни стоять на своїх позиціях і не поступаються. Ворог намагається атакувати з метою виявлення слабких позицій в нашій обороні. Тим самим, можливо, готуючи більш серйозний наступ по цих напрямках. Однак зараз він успіху не має, зазнає втрат й відступає на раніше зайняті позиції”, – наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, у зведенні станом на 18:00 Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби армія РФ вела безуспішні наступальні дії у напрямку сіл Гряниківка та Масютівка Куп’янського району, а також обстрілювала Гряниківку.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 21:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під тимчасовою окупацією в Харківській області, як і раніше, залишаються 29 населених пунктів, а ще три, серед яких село Гряниківка Куп’янського району, вважають “сірою зоною”.".