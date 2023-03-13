Армія РФ знову намагалася наступати в районі Гряниківки та Масютівки – Генштаб

Райони щонайменше 8 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу, а також вела безуспішні наступальні дії в напрямку сіл Гряниківка та Масютівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку армія РФ гатила з артилерії по районах населених пунктів Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Супротивник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище та Вовчанськ.

Високим залишається рівень ракетної загрози на всій території України, попереджають у Генштабі.