Спроби наступати на Дворічну та обстріли 12 сіл – ГШ про добу на Харківщині
ГШ ЗСУ у зведенні на 6 ранку 13 березня поінформував, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається стабільною, а на Куп’янському ворог не припиняє спроби просунутися.
“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам’янське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане і Чернещина Харківської області“, – повідомили в Генштабі.
На Слобожанському напрямку (півночі та північному заході області) під обстрілом за добу були Стрілеча, Малі Проходи, Красне, Великий Бурлук та Бологівка.
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Загалом на фронті Сили оборони відбили 102 атаки супротивника. А російські окупанти завдали трьох ракетних ударів (у тому числі по Слов’янську), вісім авіаційних і 49 обстрілів з РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 07:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГШ ЗСУ у зведенні на 6 ранку 13 березня поінформував, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається стабільною, а на Куп’янському ворог не припиняє спроби просунутися".