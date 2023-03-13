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Спроби наступати на Дворічну та обстріли 12 сіл – ГШ про добу на Харківщині

Події 07:04   13.03.2023
Оксана Горун
Спроби наступати на Дворічну та обстріли 12 сіл – ГШ про добу на Харківщині

ГШ ЗСУ у зведенні на 6 ранку 13 березня поінформував, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається стабільною, а на Куп’янському ворог не припиняє спроби просунутися.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам’янське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане і Чернещина Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

На Слобожанському напрямку (півночі та північному заході області) під обстрілом за добу були Стрілеча, Малі Проходи, Красне, Великий Бурлук та Бологівка.

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Загалом на фронті Сили оборони відбили 102 атаки супротивника. А російські окупанти завдали трьох ракетних ударів (у тому числі по Слов’янську), вісім авіаційних і 49 обстрілів з РСЗВ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 07:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГШ ЗСУ у зведенні на 6 ранку 13 березня поінформував, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається стабільною, а на Куп’янському ворог не припиняє спроби просунутися".