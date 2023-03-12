Наступ армії РФ на Харківщину “може запустити ланцюгову реакцію” – експерт

Якщо російські війська таки зроблять ривок на Харківщину, сподіваючись вийти до Осколу біля Куп’янська, це може незворотно виснажити ресурс окупантів. Так вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Аналізуючи ситуацію на фронті, Коваленко зазначає, що російські окупаційні війська на Луганщині продовжують насичувати силами та засобами лінію Троїцьке-Сватове-Кремінна. Там концентрують підрозділи двох загальновійськових армій – 20-ї та 41-ї, а також 4-ї танкової дивізії.

“Усі ознаки розміщення сил і засобів вказують на те, що командування РОВ не позбулося планів виходу на лівий берег річки Оскіл, з крайньою південною локацією – Лиман, північною – Куп’янськ”, – констатує Коваленко.

Оглядач зазначив, що в цій нескінченній підготовці до великого наступу “є нюанс”. А саме – недокомплектація підрозділів армії РФ технікою, боєкомплектом та особовим складом. Насамперед – через постійну потребу у додаткових ресурсах під Бахмутом. Найгірше з комплектністю в РОВ на півдні – у Херсонській та Запорізькій областях. На сході ситуація для ворога не настільки критична, проте цілком може стати такою.

“Ситуація із забезпеченням на Луганщині дещо інша. Там сконцентровані й підрозділи, які мають куди кращу комплектацію, ніж південне угруповання, та й логістика працює в рази краще, ніж південний напрямок з сумним Кримським мостом. Але це все до певного часу. Адже коли починається наступ, то різко зростає витрачання ресурсу, причому в рази більше, ніж до активізації. І ось тут виникає питання… РОВ ніяк не можуть закрити питання з Бахмутом. РОВ мають нерозв’язну проблему в локації Сіверська. І при цьому вони мають намір наступати?” – ставить риторичне запитання експерт.

Коваленко прогнозує, що рішення “наступати на Харківщину” може виявитися фатальним для окупантів.

“Загалом, цей наступ може запустити ланцюгову реакцію щодо незворотного виснаження ресурсу, компенсація якого просто не повернеться навіть на рівень січня 2023 року, як би не пихкав російський ВПК. РОВ можуть наступати по вузькому фронті окремих локацій – і ніяк інакше. Ривок РОВ на Харківщину може виявитися більше схожим не на наступ, а на груповий стрибок лемінгів зі скелі. При цьому, не думаю, що командування РОВ цього не розуміє. Але вони змушені квапити події, внаслідок чого роблять ще більше помилок, ніж раніше”, – вважає аналітик.