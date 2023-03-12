Наступление армии РФ на Харьковщину «может запустить цепную реакцию» — эксперт

Если российские войска все-таки сделают рывок на Харьковщину в надежде выйти к Осколу у Купянска, это может необратимо истощить ресурс оккупантов. Так считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Анализируя ситуацию на фронте, Коваленко отмечает, что российские оккупационные войска на Луганщине продолжают насыщать силами и средствами линию Троицкое-Сватово-Кременная. Там концентрируют подразделения двух общевойсковых армий — 20-й и 41-й, а также 4-й танковой дивизии.

«Все признаки размещения сил и средств указывают на то, что командование РОВ не избавилось от планов выхода на левый берег речки Оскол, с крайней южной локацией — Лиман, северной — Купянск», — констатирует Коваленко.

Обозреватель отметил, что в этой бесконечной подготовке к большому наступлению «есть нюанс». А именно — недокомплектация подразделений армии РФ техникой, боекомплектом и личным составом. В первую очередь — из-за постоянной потребности в дополнительных ресурсах под Бахмутом. Хуже всего с комплектностью у РОВ на юге — в Херсонской и Запорожской областях. На востоке ситуация для врага не настолько критичная, однако вполне может такой стать.

«Ситуация с обеспечением на Луганщине несколько иная. Там сконцентрированы и подразделения, имеющие куда лучшую комплектацию чем южная группировка, да и логистика работает в разу лучше, чем южное направление с грустным Крымским мостом. Но это все до поры, до времени. Ведь когда начинается наступление, то резко возрастает расходование ресурса, причем в разы большее, чем до активизации. И вот тут возникает вопрос… РОВ никак не могут закрыть вопрос с Бахмутом. РОВ имеют нерешаемую проблему в локации Северска. И при всем при этом они намерены наступать?» — задает риторический вопрос эксперт.

Коваленко прогнозирует, что решение «наступать на Харьковщину» может оказаться фатальным для оккупантов.

«В целом, данное наступление может запустить цепную реакцию по необратимому истощению ресурса, компенсация которого попросту не вернется даже на уровень января 2023, как бы ни пыхтел российский ВПК. РОВ могут наступать по узкому фронту отдельных локаций — и никак иначе. Рывок РОВ на Харьковщину может оказаться больше похожим не на наступление, а на групповой прыжок леммингов со скалы. При этом, не думаю, что командование РОВ этого не понимает. Но они вынуждены торопить события, вследствие чего совершают еще больше ошибок чем ранее», — считает аналитик.