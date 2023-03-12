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Что происходит на фронте в районе Купянска: информация ISW (карта)

Происшествия 10:09   12.03.2023
Оксана Горун
Что происходит на фронте в районе Купянска: информация ISW (карта) Фото: карта ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что российская армия контролирует населенный пункт в 22 км от Купянска.

«11 марта российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска. По сообщению Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе населенных пунктов Гряниковка (18 км к северо-востоку от Купянска) и Масютовка (15 км к северо-востоку от Купянска). Геолокационные кадры, опубликованные 11 марта, показывают, что российские силы, вероятно, контролируют Первомайское (22 км к востоку от Купянска)», — отметили аналитики института в сводке за 11 марта.

Купянское направление 11 марта 2023 на карте DeepState
Фото: карта DeepState

Также эксперты процитировали информацию Генштаба ВСУ о том, что силы армии РФ сохраняют значительное присутствие у границ с Харьковской областью. Их цель — не дать перекинуть из Харьковщины вооруженные силы в другие регионы Украины.

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Также ISW проинформировал о том, что происходит в соседней с Харьковщиной Луганской области. Там, по данным аналитиков, Силы обороны вошли в Куземовку и занимают позиции в 11 км от Сватово. Враг, в свою очередь, пытается наступать в районе Кременной — безуспешно.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 10:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что российская армия контролирует населенный пункт в 22 км от Купянска".