Что происходит на фронте в районе Купянска: информация ISW (карта)

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что российская армия контролирует населенный пункт в 22 км от Купянска.

«11 марта российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска. По сообщению Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе населенных пунктов Гряниковка (18 км к северо-востоку от Купянска) и Масютовка (15 км к северо-востоку от Купянска). Геолокационные кадры, опубликованные 11 марта, показывают, что российские силы, вероятно, контролируют Первомайское (22 км к востоку от Купянска)», — отметили аналитики института в сводке за 11 марта.

Также эксперты процитировали информацию Генштаба ВСУ о том, что силы армии РФ сохраняют значительное присутствие у границ с Харьковской областью. Их цель — не дать перекинуть из Харьковщины вооруженные силы в другие регионы Украины.

Также ISW проинформировал о том, что происходит в соседней с Харьковщиной Луганской области. Там, по данным аналитиков, Силы обороны вошли в Куземовку и занимают позиции в 11 км от Сватово. Враг, в свою очередь, пытается наступать в районе Кременной — безуспешно.