Купянское направление. Оккупанты пытались прорвать оборону — Генштаб

Генштаб ВСУ отметил, что российские захватчики продолжают присутствовать в приграничных с Украиной населенных пунктах и вести обстрелы.

«На Купянском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения перекидывания наших подразделений на другие направления. Также, в течение предыдущих суток, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. В частности, Двуречной, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области», — сообщили в утренней сводке ГШ.

На Слобожанском направлении (то есть севере и северо-западе Харьковской области) ситуация остается стабильной. Но обстрелы не прекращаются и тут.

«Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов восьми населенных пунктов, а именно: Красная Заря, Красное, Огурцово, Колодезное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области», — отметили в Генштабе.

В целом за минувшие сутки Силы обороны отразили 92 атаки врага. Армия террористов нанесла по Украине 12 авиационных и 5 ракетных ударов, а также совершила 56 обстрелов из РСЗО.