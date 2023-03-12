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Купянское направление. Оккупанты пытались прорвать оборону — Генштаб

Происшествия 07:16   12.03.2023
Оксана Горун
Купянское направление. Оккупанты пытались прорвать оборону — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ отметил, что российские захватчики продолжают присутствовать в приграничных с Украиной населенных пунктах и вести обстрелы.

«На Купянском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения перекидывания наших подразделений на другие направления. Также, в течение предыдущих суток, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. В частности, Двуречной, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области», — сообщили в утренней сводке ГШ.

На Слобожанском направлении (то есть севере и северо-западе Харьковской области) ситуация остается стабильной. Но обстрелы не прекращаются и тут.

«Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов восьми населенных пунктов, а именно: Красная Заря, Красное, Огурцово, Колодезное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области», — отметили в Генштабе.

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В целом за минувшие сутки Силы обороны отразили 92 атаки врага. Армия террористов нанесла по Украине 12 авиационных и 5 ракетных ударов, а также совершила 56 обстрелов из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 07:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ отметил, что российские захватчики продолжают присутствовать в приграничных с Украиной населенных пунктах и вести обстрелы".