Куп’янський напрямок. Окупанти намагалися прорвати оборону – Генштаб

Генштаб ЗСУ зазначив, що російські загарбники продовжують бути присутніми у прикордонних з Україною населених пунктах і вести обстріли.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом попередньої доби, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки та Піщаного Харківської області“, – повідомили в ранковому зведенні ГШ.

На Слобожанському напрямку (тобто на півночі та північному заході Харківської області) ситуація залишається стабільною. Але обстріли не припиняються й тут.

“Ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках“, – зазначили в Генштабі.

Загалом минулої доби Сили оборони відбили 92 атаки ворога. Армія терористів завдала по Україні 12 авіаційних та 5 ракетних ударів, а також здійснила 56 обстрілів із РСЗВ.