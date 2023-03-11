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Армія РФ атакувала в районі Гряниківки на Харківщині та зазнала втрат – ГШ

Події 18:29   11.03.2023
Олена Нагорна
Армія РФ атакувала в районі Гряниківки на Харківщині та зазнала втрат – ГШ Фото: мапа DeepState

Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби. Також армія РФ спробувала наступати в районі села Гряниківка Куп’янського району, але зазнала втрат і відступила.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

У відомстві інформують, що на Куп’янському та Лиманському напрямках армія РФ зберігає свою суттєву присутність у прикордонних районах для недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки.

Протягом цієї доби супротивник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артобстріли районів низки населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки та Піщаного Харківської області.

Також ворог здійснив невдалі спроби наступальних дій у районі села Гряниківка Куп’янського району. Зазнавши втрат у живій силі та техніці, відступив на раніше зайняті позиції.

На Слобожанському напрямку оперативна ситуація залишається стабільною, без істотних змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка.

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Імовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою, попереджають у Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 18:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби. Також армія РФ спробувала наступати в районі села Гряниківка Куп’янського району, але зазнала втрат і відступила.".