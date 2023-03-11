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Житель Харківщини підірвався на міні, ще один поранений обстрілом – Синєгубов

Події 09:02   11.03.2023
Олена Нагорна
Житель Харківщини підірвався на міні, ще один поранений обстрілом – Синєгубов

В Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на міні, а на Куп’янщині є поранений внаслідок обстрілів, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

10 березня біля села Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий житель у лісі підірвався на міні “Пелюстка”. Його ушпиталили з пораненням, пише Синєгубов.

Також, за його даними, внаслідок обстрілів села Вільхуватка Куп’янського району отримав поранення 54-річний цивільний. Він ушпиталений у стані середньої тяжкості.

У Вільхуватці пошкоджені центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школа. Зруйновано близько десяти приватних житлових будинків.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 09:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на міні, а на Куп’янщині є поранений внаслідок обстрілів, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.".