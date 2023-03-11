Житель Харківщини підірвався на міні, ще один поранений обстрілом – Синєгубов

В Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на міні, а на Куп’янщині є поранений внаслідок обстрілів, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

10 березня біля села Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий житель у лісі підірвався на міні “Пелюстка”. Його ушпиталили з пораненням, пише Синєгубов.

Також, за його даними, внаслідок обстрілів села Вільхуватка Куп’янського району отримав поранення 54-річний цивільний. Він ушпиталений у стані середньої тяжкості.

У Вільхуватці пошкоджені центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школа. Зруйновано близько десяти приватних житлових будинків.