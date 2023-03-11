Атаки ворога на Харківщині: Генштаб більше не виділяє Куп’янський напрямок

Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу, а також провела безуспішні наступальні дії в напрямку сіл Гряниківка та Масютівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 6:00.

Супротивник основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили понад сто атак на цих напрямках, пише Генштаб.

На Лиманському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка та Масютівка. На Харківщині, зокрема, обстріляв райони Гряниківки, Масютівки, Кислівки, Піщаного і Крохмального.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Амбарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне і Кам’янка.

Загроза ракетних ударів залишається значною по всій території України, попереджає Генштаб.