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Атаки врага на Харьковщине: Генштаб больше не выделяет Купянское направление

Происшествия 07:38   11.03.2023
Елена Нагорная
Атаки врага на Харьковщине: Генштаб больше не выделяет Купянское направление

Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, а также провела безуспешные атаки в направлении сел Гряниковка и Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.

Противник основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские воины отбили более ста атак на этих направлениях, пишет Генштаб.

На Лиманском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка и Масютовка. На Харьковщине, в частности, обстрелял районы Гряниковки, Масютовки, Кисловки, Песчаного и Крохмального.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Амбарное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Каменка.

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Угроза ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины, предупреждает Генштаб.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 07:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, а также провела безуспешные атаки в направлении сел Гряниковка и Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.".