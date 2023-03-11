Ворожі снаряди двічі залітали на подвір’я куп’янчан, виникла пожежа – ДСНС
Одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами, загасили бійці ДСНС у Харківській області за добу.
Близько 21:50 10 березня ворожий снаряд впав на території приватного домоволодіння в місті Куп’янськ та викликав пожежу у господарчій споруді, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.
Площа горіння становила лише 1,5 квадратних метра, тому надзвичайники оперативно загасили вогонь.
Після ліквідації цієї пожежі куп’янські рятувальники одразу виїхали на перевірку місця влучання ворожого снаряда. Він також впав у приватному дворі, пошкодивши будинок, паркан та надвірні споруди. Постраждалих не виявлено.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 81 одиницю вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 07:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами, загасили бійці ДСНС у Харківській області за добу.".