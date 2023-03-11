Вражеские снаряды дважды залетали во дворы купянчан, возник пожар — ГСЧС

Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, потушили бойцы ГСЧС в Харьковской области за сутки.

Около 21:50 10 марта вражеский снаряд упал на территории частного домовладения в городе Купянск и вызвал пожар в хозяйственной постройке, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Площадь горения составила всего 1,5 квадратных метра, поэтому чрезвычайники оперативно потушили огонь.

После ликвидации этого пожара купянские спасатели сразу выехали на проверку места попадания вражеского снаряда. Он также упал в частном дворе, повредив дом, забор и надворные постройки. Пострадавших не обнаружено.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 81 единицу взрывоопасных предметов.