Житель Харьковщины подорвался на мине, еще один ранен от обстрела — Синегубов
В Изюмском районе Харьковской области мужчина подорвался на мине, а на Купянщине есть раненый от обстрелов, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
10 марта возле села Диброва Изюмского района 32-летний местный житель в лесу подорвался на мине «Лепесток». Его госпитализировали с ранением, пишет Синегубов.
Также, по его данным, в результате обстрелов села Ольховатка Купянского района получил ранения 54-летний гражданский. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В Ольховатке повреждены центр социально-психологической реабилитации детей и школа. Разрушены около десяти частных жилых домов.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 09:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе Харьковской области мужчина подорвался на мине, а на Купянщине есть раненый от обстрелов, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".