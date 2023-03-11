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Житель Харьковщины подорвался на мине, еще один ранен от обстрела — Синегубов

Происшествия 09:02   11.03.2023
Елена Нагорная
Житель Харьковщины подорвался на мине, еще один ранен от обстрела — Синегубов

В Изюмском районе Харьковской области мужчина подорвался на мине, а на Купянщине есть раненый от обстрелов, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

10 марта возле села Диброва Изюмского района 32-летний местный житель в лесу подорвался на мине «Лепесток». Его госпитализировали с ранением, пишет Синегубов.

Также, по его данным, в результате обстрелов села Ольховатка Купянского района получил ранения 54-летний гражданский. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Ольховатке повреждены центр социально-психологической реабилитации детей и школа. Разрушены около десяти частных жилых домов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 09:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе Харьковской области мужчина подорвался на мине, а на Купянщине есть раненый от обстрелов, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".