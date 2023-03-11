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Армия РФ атаковала в районе Гряниковки на Харьковщине и понесла потери — ГШ

Происшествия 18:29   11.03.2023
Елена Нагорная
Армия РФ атаковала в районе Гряниковки на Харьковщине и понесла потери — ГШ

Районы по меньше мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток. Также армия РФ попыталась наступать в районе села Гряниковка Купянского района, но понесла потери и отступила.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

В ведомстве информируют, что на Купянском и Лиманском направлениях армия РФ сохраняет свое существенное присутствие в приграничных районах для недопущения переброски украинских подразделений на другие направления.

В течение этих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, осуществив артобстрелы районов ряда населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Двуречной, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области.

Также противник совершил неудачные попытки наступательных действий в районе села Гряниковка Купянского района. Понеся потери в живой силе и технике, отступил на ранее занятые позиции.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка остается стабильной, без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красная Заря, Красное, Огирцево, Колодязное, Красное Первое, Новомлинск и Каменка.

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Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой, предупреждают в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 18:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньше мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток. Также армия РФ попыталась наступать в районе села Гряниковка Купянского района, но понесла потери и отступила.".