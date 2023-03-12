Live
  • Неділя 12.03.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

Що відбувається на фронті біля Куп’янська: інформація ISW (мапа)

Події 10:09   12.03.2023
Оксана Горун
Що відбувається на фронті біля Куп’янська: інформація ISW (мапа)

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що російська армія контролює населений пункт за 22 км від Куп’янська.

“11 березня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп’янська. За повідомленням Генштабу України, російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі населених пунктів Гряниківка (18 км на північний схід від Куп’янська) та Масютівка (15 км на північний схід від Куп’янська). Геолокаційні кадри, опубліковані 11 березня, показують, що російські сили, ймовірно, контролюють Первомайське (22 км на схід від Куп’янська)”, – зазначили аналітики у зведенні за 11 березня.

Куп'янський напрямок 11 березня 2023 року на карті DeepState

Також експерти процитували інформацію Генштабу ЗСУ про те, що сили армії РФ зберігають значну присутність біля кордонів із Харківською областю. Їхня мета – не дати перекинути з Харківщини збройні сили в інші регіони України.

Читайте також:  Куп’янський напрямок. Окупанти намагалися прорвати оборону – Генштаб

Також ISW поінформував про те, що відбувається в сусідній із Харківщиною Луганській області. Там, за даними аналітиків, Сили оборони увійшли до Куземівки та займають позиції за 11 км від Сватового. Ворог, своєю чергою, намагається наступати в районі Кремінної – безуспішно.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

07:16
Куп’янський напрямок. Окупанти намагалися прорвати оборону – Генштаб
15:35
У Харкові судитимуть депутатку від ОП-ЗЖ, яка підтримала здачу Куп’янська
13:42
Голова ХОВА розповів, як жителям Куп’янська отримати плівку для закриття вікон
10:45
СБУ спіймала колаборанта, який увімкнув на Куп’янщині “Россию 24” й інше росТБ
10:32
На Куп’янському напрямку точаться дуже жорсткі бої – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Що відбувається на фронті біля Куп’янська: інформація ISW (мапа)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 10:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що російська армія контролює населений пункт за 22 км від Куп’янська".