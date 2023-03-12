Що відбувається на фронті біля Куп’янська: інформація ISW (мапа)

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що російська армія контролює населений пункт за 22 км від Куп’янська.

“11 березня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп’янська. За повідомленням Генштабу України, російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі населених пунктів Гряниківка (18 км на північний схід від Куп’янська) та Масютівка (15 км на північний схід від Куп’янська). Геолокаційні кадри, опубліковані 11 березня, показують, що російські сили, ймовірно, контролюють Первомайське (22 км на схід від Куп’янська)”, – зазначили аналітики у зведенні за 11 березня.

Також експерти процитували інформацію Генштабу ЗСУ про те, що сили армії РФ зберігають значну присутність біля кордонів із Харківською областю. Їхня мета – не дати перекинути з Харківщини збройні сили в інші регіони України.

Також ISW поінформував про те, що відбувається в сусідній із Харківщиною Луганській області. Там, за даними аналітиків, Сили оборони увійшли до Куземівки та займають позиції за 11 км від Сватового. Ворог, своєю чергою, намагається наступати в районі Кремінної – безуспішно.