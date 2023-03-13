Попытки наступать на Двуречную и обстрелы 12 сел — ГШ о сутках на Харьковщине
ГШ ВСУ в сводке на 6 утра 13 марта проинформировал, что обстановка на Слобожанском направлении остается стабильной, а на Купянском враг не прекращает попытки продвинуться.
«На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Чернещина Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
На Слобожанском направлении (севере и северо-западе области) под обстрелом за сутки были Стрелечья, Малые Проходы, Красное, Великий Бурлук и Бологовка.
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В целом на фронте Силы обороны отбили 102 атаки противника. А российские оккупанты нанесли три ракетных удара (в том числе по Славянску), восемь авиационных и произвели 49 обстрелов из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 07:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГШ ВСУ в сводке на 6 утра 13 марта проинформировал, что обстановка на Слобожанском направлении остается стабильной, а на Купянском враг не прекращает попытки продвинуться".