Live
  • Понедельник 13.03.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Попытки наступать на Двуречную и обстрелы 12 сел — ГШ о сутках на Харьковщине

Происшествия 07:04   13.03.2023
Оксана Горун
Попытки наступать на Двуречную и обстрелы 12 сел — ГШ о сутках на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

ГШ ВСУ в сводке на 6 утра 13 марта проинформировал, что обстановка на Слобожанском направлении остается стабильной, а на Купянском враг не прекращает попытки продвинуться.

«На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Чернещина Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

На Слобожанском направлении (севере и северо-западе области) под обстрелом за сутки были Стрелечья, Малые Проходы, Красное, Великий Бурлук и Бологовка.

Читайте также: Наступление армии РФ на Харьковщину «может запустить цепную реакцию» — эксперт

В целом на фронте Силы обороны отбили 102 атаки противника. А российские оккупанты нанесли три ракетных удара (в том числе по Славянску), восемь авиационных и произвели 49 обстрелов из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

19:53
Убиты бомбой РФ в Изюме: жительница Харьковщины в один миг потеряла 8 родных
18:46
Мэра Харькова просят открыть детсады: «Ответственность берем на себя»
18:34
Противник вел наступление в направлении Двуречной на Харьковщине — Генштаб
14:29
Наступление армии РФ на Харьковщину «может запустить цепную реакцию» — эксперт
10:09
Что происходит на фронте в районе Купянска: информация ISW (карта)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Попытки наступать на Двуречную и обстрелы 12 сел — ГШ о сутках на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 07:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГШ ВСУ в сводке на 6 утра 13 марта проинформировал, что обстановка на Слобожанском направлении остается стабильной, а на Купянском враг не прекращает попытки продвинуться".