Попытки наступать на Двуречную и обстрелы 12 сел — ГШ о сутках на Харьковщине

ГШ ВСУ в сводке на 6 утра 13 марта проинформировал, что обстановка на Слобожанском направлении остается стабильной, а на Купянском враг не прекращает попытки продвинуться.

«На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Чернещина Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

На Слобожанском направлении (севере и северо-западе области) под обстрелом за сутки были Стрелечья, Малые Проходы, Красное, Великий Бурлук и Бологовка.

В целом на фронте Силы обороны отбили 102 атаки противника. А российские оккупанты нанесли три ракетных удара (в том числе по Славянску), восемь авиационных и произвели 49 обстрелов из РСЗО.