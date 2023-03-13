Армия РФ опять пыталась наступать в районе Гряниковки и Масютовки — Генштаб

Районы по меньшей мере 8 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, а также вела безуспешные наступательные действия в направлении сел Гряниковка и Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении армия РФ била из артиллерии по районам населенных пунктов Гряниковка, Купянск и Крохмальное.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи госграницы, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Гатище и Волчанск.

Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.