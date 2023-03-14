Синєгубов повідомив про обстріли: поранених вивезли з села в “сірій зоні”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на Харківщині під обстрілами за добу були прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

“З села Гряниківка Куп’янського району вивезено та госпіталізовано цивільних 41-річну жінку та 51-річного чоловіка, які отримали напередодні осколкові поранення. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості”, — повідомив начальник ХОВА.

Зазначимо, що Гряниківка знаходиться в “сірій зоні“. Там точаться бої, й російські пропагандисти неодноразово намагалися приписати своїй армії неіснуючий успіх у вигляді захоплення цього населеного пункту.

Окрім поранених у Гряниківці, інших постраждалих від рук російських терористів за добу на Харківщині немає.

“Минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші міста і села. У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Знищено 2 автомобілі рятувальників. Без постраждалих“, – зазначив Синєгубов.