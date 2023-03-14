Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, загинула жінка – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що снаряд влучив до цивільного авто.
“Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська. На жаль, гинуть люди. Сьогодні, близько 10:00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці“, — написав Синєгубов у телеграмі.
Читайте також: Авторитету “Чижу”, який служив “вагнерівцям” у Вовчанську, загрожує довічне
Вранці 13 березня начальник ХОВА поінформував про те, що двох поранених напередодні мешканців сірої зони (села Гряниківка) вивезли з небезпечної території до лікарні.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, загинула жінка – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 11:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що снаряд влучив до цивільного авто".