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Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, загинула жінка – Синєгубов

Події 11:24   14.03.2023
Оксана Горун
Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, загинула жінка – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що снаряд влучив до цивільного авто.

Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська. На жаль, гинуть люди. Сьогодні, близько 10:00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці“, — написав Синєгубов у телеграмі.

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    • Вранці 13 березня начальник ХОВА поінформував про те, що двох поранених напередодні мешканців сірої зони (села Гряниківка) вивезли з небезпечної території до лікарні.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 11:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що снаряд влучив до цивільного авто".