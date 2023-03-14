Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, загинула жінка – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що снаряд влучив до цивільного авто.

“Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська. На жаль, гинуть люди. Сьогодні, близько 10:00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці“, — написав Синєгубов у телеграмі.

Вранці 13 березня начальник ХОВА поінформував про те, що двох поранених напередодні мешканців сірої зони (села Гряниківка) вивезли з небезпечної території до лікарні.