Загинула дорогою на цвинтар: поліція повідомила подробиці обстрілу Вовчанська
Фото: ГУНП у Харківькій області
У Вовчанську російські снаряди вдарили по дорозі – “приліт” припав просто по легковикам. Поліція повідомила про загиблу.
“Під вогонь окупантів потрапили громадяни, які везли на цвинтар тіло померлого родича. 55-річна жінка, яка знаходилась в автомобілі, отримала смертельні ушкодження”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Зараз поліцейські оглядають місце “прильотів” у Вовчанську і збирають речові докази.
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Раніше про загибель мешканки Вовчанська повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що снаряд вдарив у цивільне авто.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 15:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську російські снаряди вдарили по дорозі – “приліт” припав просто по легковикам. Поліція повідомила про загиблу".