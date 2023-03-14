Загинула дорогою на цвинтар: поліція повідомила подробиці обстрілу Вовчанська

У Вовчанську російські снаряди вдарили по дорозі – “приліт” припав просто по легковикам. Поліція повідомила про загиблу.

“Під вогонь окупантів потрапили громадяни, які везли на цвинтар тіло померлого родича. 55-річна жінка, яка знаходилась в автомобілі, отримала смертельні ушкодження”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зараз поліцейські оглядають місце “прильотів” у Вовчанську і збирають речові докази.

Раніше про загибель мешканки Вовчанська повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що снаряд вдарив у цивільне авто.