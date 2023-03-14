Live
  • Вівторок 14.03.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.1
    • 🔴

Загинула дорогою на цвинтар: поліція повідомила подробиці обстрілу Вовчанська

Події 15:20   14.03.2023
Оксана Горун
Загинула дорогою на цвинтар: поліція повідомила подробиці обстрілу Вовчанська Фото: ГУНП у Харківькій області

У Вовчанську російські снаряди вдарили по дорозі – “приліт” припав просто по легковикам. Поліція повідомила про загиблу.

“Під вогонь окупантів потрапили громадяни, які везли на цвинтар тіло померлого родича. 55-річна жінка, яка знаходилась в автомобілі, отримала смертельні ушкодження”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки смертельного обстрілу Вовчанська 14 березня 2023

Зараз поліцейські оглядають місце “прильотів” у Вовчанську і збирають речові докази.

  • Читайте також: Синєгубов: У Вовчанську осколкове поранення отримав літній чоловік

    • Раніше про загибель мешканки Вовчанська повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що снаряд вдарив у цивільне авто.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    12:49
    У тортурах у Вовчанську брали участь експоліціянти й “кандидат у мери” (сюжет)
    11:24
    Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, загинула жінка – Синєгубов
    10:54
    27-річна харків’янка вдарила сплячого приятеля ножем у спину: чоловік помер
    08:43
    Синєгубов повідомив про обстріли: поранених вивезли з села в “сірій зоні”
    07:36
    Поліція провела обшуки в учасників “Анти-Редана” в Харкові: що знайшли

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Загинула дорогою на цвинтар: поліція повідомила подробиці обстрілу Вовчанська»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 15:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську російські снаряди вдарили по дорозі – “приліт” припав просто по легковикам. Поліція повідомила про загиблу".