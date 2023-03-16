Дома ждали четыре сына и дочь: житель Харьковщины погиб на Донбассе

Жителя села Новоселовка Нововодолажской громады Виталия Мироненко мобилизовали в октябре 2022 года. Он погиб в бою в селе Торское Донецкой области.

«В бою в населенном пункте Торское Донецкой области погиб наш земляк, житель села Новоселовка, Мироненко Виталий Александрович, 13.01.1976 года, солдат, стрелок стрелкового отделения. Находясь на позиции, при выполнении боевого задания, он получил огнестрельное осколочное ранение, несовместимое с жизнью», — сообщили в facebook Нововодолажской громады.

Руководство громады уточнило, что мужчину мобилизировали в октябре 2022 года.

«Без колебаний отправился защищать родную страну. А дома его ждали жена, четыре сына, дочь и внук, волновалась и скучала по нему мама», — сообщили в громаде.