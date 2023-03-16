Дома ждали четыре сына и дочь: житель Харьковщины погиб на Донбассе
Фото: facebook Нововодолажской громады
Жителя села Новоселовка Нововодолажской громады Виталия Мироненко мобилизовали в октябре 2022 года. Он погиб в бою в селе Торское Донецкой области.
«В бою в населенном пункте Торское Донецкой области погиб наш земляк, житель села Новоселовка, Мироненко Виталий Александрович, 13.01.1976 года, солдат, стрелок стрелкового отделения. Находясь на позиции, при выполнении боевого задания, он получил огнестрельное осколочное ранение, несовместимое с жизнью», — сообщили в facebook Нововодолажской громады.
Руководство громады уточнило, что мужчину мобилизировали в октябре 2022 года.
Читайте также: Погиб разведчик из Харьковской области, освобождавший Херсон
«Без колебаний отправился защищать родную страну. А дома его ждали жена, четыре сына, дочь и внук, волновалась и скучала по нему мама», — сообщили в громаде.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Дома ждали четыре сына и дочь: житель Харьковщины погиб на Донбассе»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя села Новоселовка Нововодолажской громады Виталия Мироненко мобилизовали в октябре 2022 года. Он погиб в бою в селе Торское Донецкой области".