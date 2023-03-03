Погиб разведчик из Харьковской области, освобождавший Херсон
О смерти земляка на фронте сообщили в Краснокутском поселковом совете. Разведчик Олег Голуб участвовал в боях за Бахмут.
«С глубокой печалью и скорбью в сердце сообщаем о гибели украинского Защитника, военнослужащего разведывательных войск Голуба Олега Ивановича, 12 сентября 1974 года, уроженца с. Ковалевка, жителя пгт Краснокутск. Мужественный воин героически защищал родную Украину и каждого из нас с 2014 года в зоне АТО. 24 февраля 2022 добровольно взял в руки оружие, чтобы защищать границы нашей страны, освобождал Херсон, участвовал в боях за Бахмут», — сообщили в facebook Краснокутской громады.
Погиб Олег Голуб 2 марта. Прощаться с ним будут 4 марта на главной площади Краснокутска. Жители поселка создадут живой коридор.
Читайте также: В Харькове почтили память 31 погибшего во время ракетной атаки на ХОВА
«Похоронят Героя на кладбище в с. Березовка Рябоконовского старостинского округа», — проинформировали в поссовете.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Погиб разведчик из Харьковской области, освобождавший Херсон»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 11:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти земляка на фронте сообщили в Краснокутском поселковом совете. Разведчик Олег Голуб участвовал в боях за Бахмут".