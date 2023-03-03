Погиб разведчик из Харьковской области, освобождавший Херсон

О смерти земляка на фронте сообщили в Краснокутском поселковом совете. Разведчик Олег Голуб участвовал в боях за Бахмут.

«С глубокой печалью и скорбью в сердце сообщаем о гибели украинского Защитника, военнослужащего разведывательных войск Голуба Олега Ивановича, 12 сентября 1974 года, уроженца с. Ковалевка, жителя пгт Краснокутск. Мужественный воин героически защищал родную Украину и каждого из нас с 2014 года в зоне АТО. 24 февраля 2022 добровольно взял в руки оружие, чтобы защищать границы нашей страны, освобождал Херсон, участвовал в боях за Бахмут», — сообщили в facebook Краснокутской громады.

Погиб Олег Голуб 2 марта. Прощаться с ним будут 4 марта на главной площади Краснокутска. Жители поселка создадут живой коридор.

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«Похоронят Героя на кладбище в с. Березовка Рябоконовского старостинского округа», — проинформировали в поссовете.