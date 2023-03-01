В Харькове почтили память 31 погибшего во время ракетной атаки на ХОВА

Первое марта – годовщина ракетного удара по зданию Харьковской областной государственной администрации, в результате которого погиб 31 человек.

Харьковчане установили баннер и оставили цветы, чтобы почтили память патриотов, отдавших жизнь, защищая Украину от государства-агрессорки.

В центре Харькова возле ХОВА почтили память терробороновцев, погибших 1 марта 2022 года. Из 7 членов отряда территориальной обороны Шевченковского района погибли 5 человек.

«Сколько харьковчан шли добровольно записываться в территориальную оборону. Вот тут по улице Иванова (Свободы — прим. ред.) мы не успевали отгонять их. Сотни людей шли записаться. Но не всех брали. Принимали только тех, кто имел боевой опыт. Первая комната находится в правом крыле здания с выходом окна на улицу Иванова. Наш отряд, шестой отряд, находился во второй комнате. В этой комнате нас находилось 7 человек. Пятеро из них погибли», — рассказывает Александр Асеев экс-командир отряда ТрО.

Сергей Сергиец 26 февраля ушел в терроборону, 1 марта погиб. Ему было 44 года. У него остались сын и жена.

«Я ему говорила: Может, не пойдешь? Он: Нет. Я пойду. Кто если не мы? Мы должны защищать свой город, сын. Как я узнала? Я звонила ему. Мы побеседовали утром. Они ложились на отдых. И затем в новостях сообщили, что прилетели ракеты. Мы начали звонить по телефону, но уже…», — вспоминает Антонина Сергиец жена погибшего терробороновца Сергея.

Богдан Бидыло записался в терроборону 25 февраля 2022 года. Погиб 1 марта 2022 года. В то утро в 7:15 отец и сын еще общались по телефону. В 8:02 Богдан погиб.

«Он был очень большим патриотом. Воспитывал детей патриотически. У него осталось трое детей. Я иду, говорит, в терроборону защищать город. Потому что, говорит как придут орки, будет уже поздно. Надо их держать на границе», – рассказывает Вячеслав Бидыло военнослужащий ВСУ, отец погибшего терробороновца Богдана.

Цель, которой живет Вячеслав, – отомстить за сына. Вячеслав увольнял Балаклею, Гусаровку, Петровское. Получил ранение под Бахмутом.

«Мы приехали с ним вместе, я хотел пойти тоже вместе с ним. Но он сказал: «Папа поезжай домой. Будешь помогать Маше» У него трое детей осталось. «Я уехал, но сказал «Богдан, я вернусь». Я вернулся после его смерти. Пошел в ряды Вооруженных Сил Украины за всех павших наших украинцев, украинок и своего сына», — говорит Вячеслав Бидыло.

1 марта 2022 года армия рф нанесла удар крылатыми ракетами по зданию ХОВА. По данным Харьковской Облпрокуратуры погиб 31 человек. Тела многих из них извлекали из-под завалов в течение длительного времени.

«Тут полег не один десяток человек. В том числе пятеро из нашего отряда №6 Шевченковского района территориальной обороны. Существовала опасность захвата этого сооружения диверсионными группами, водружения здесь вражеского флага и возможности паники в городе. Именно благодаря вот вооруженным силам и добровольцам теробороны, которые пришли добровольно, не ожидая призыва, Харьков удалось отстоять», — Александр Асеев, экс-командир отряда ТрО.