У Харкові вшанували пам’ять 31 загиблого під час ракетної атаки на ХОВА

Перше березня – роковини ракетного удару по будівлі Харківської обласної державної адміністрації, внаслідок якої загинула 31 особа.

Харків’яни встановили банер та залишили квіти, щоб вшанували пам’ять патріотів, які віддали життя, захищаючи Україну від держави-агресорки.

У центрі Харкова, біля ХОВА вшанували пам’ять тероборонівців, загиблих 1 березня 2022 року. Із 7 членів загону територіальної оборони Шевченківського району загинуло 5 осіб.

«Сколько харьковчан шли добровольно записываться в территориальную оборону. Вот здесь по улице Иванова мы не успевали отгонять их. Сотни людей шли записаться. Но не всех брали. Брали лишь тех, кто имел боевой опыт. Первая комната располагается в правом крыле здания с выходом окна на улицу Иванова. Наш отряд, шестой отряд, находился во второй комнате. В этой комнате находилась нас 7 человек. Пятеро из них погибло», – розповідає Олександр Асєєв екс-командир загону ТрО.

Сергій Сергієць 26 лютого пішов у тероборону, 1 березня загинув. Йому було 44 роки. У нього залишилися син і дружина.

«Я йому казала: Може не підеш? Він: Ні. Я піду. Хто, як не ми? Ми повинні захищати своє місто, сина. Як я дізналася? Я телефонувала йому. Ми поспілкувалися вранці. Вони лягали відпочивати. І потім в новинах повідомили, що прилетіли ракети. Ми почали телефонувати, але вже…», -пригадує Антоніна Сергієць дружина загиблого тероборонівця Сергія.

Богдан Бідило записався до тероборони 25 лютого 2022 року. Загинув 1 березня 2022 року. Того ранку о 7:15 батько і син іще спілкувалися телефоном. О 8:02 Богдан загинув.

«Він був дуже патріотом великим. Виховував дітей патріотично. У нього залишилося троє дітей. Я іду, каже, у тероборону захищати місто. Тому що, каже як прийдуть орки, то буде вже пізно. Треба їх тримати на кордоні», – розповідає В’ячеслав Бідило військовослужбовець ЗСУ, батько загиблого тероборонівця Богдана.

Ціль, якою живе В’ячеслав, – помститися за сина. В’ячеслав звільняв Балаклію, Гусарівку, Петрівське. Отримав поранення під Бахмутом.

Ми приїхали з ним разом, я хотів пітти теж разом з ним. Але він сказав: «Тату їдь до дому. Будеш допомагати Маші» У нього троє дітей залишилося. «Я поїхав, але сказав «Богдан, я повернуся». Я повернувся вже після його смерті. Пішов в лави Збройних Сил України за всіх полеглих наших українців, українок і за свого сина», – каже В’ячеслав Бідило.

1 березня 2022 року армія рф завдала удару крилатими ракетами по будівлі ХОВА. За даними Харківської Облпрокуратури загинула 31 особа. Тіла багатьох із них витягали з-під завалів протягом тривалого часу.

«Здесь полегло не один десяток человек. В том числе пятеро из нашего отряда №6 Шевченковского района территориальной обороны. Существовала опасность захвата этого здания диверсионными группами, водружения здесь вражеского флага и возможности паники в городе. Именно благодаря вот вооруженным силам и добровольцем теробороны, которые пришли добровольно, не ожидая призыва, Харьков удалось отстоять», – Олександр Асєєв, екс-командир загону ТрО