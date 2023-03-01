Удар по ХОВА: рік потому на будівлі з’явився банер на згадку про загиблих

На закладеній цегляній ділянці зруйнованої стіни будівлі ХОВА вранці 1 березня з’явився банер на згадку про п’ятьох тероборонівців, яких вбили російські ракети тут рівно рік тому.

“Сьогодні о десятій ранку на будівлі ХОВА повісили банер на згадку про п’ятьох загиблих тероборонівців 1 березня 2022 року. На імпровізованому мітингу були присутні учасники подій та родичі загиблих у цей день”, – повідомив з місця подій кореспондент МГ “Об’єктив”.

Нагадаємо, 1 березня 2022 року армія РФ завдала удару крилатими ракетами по будівлі Харківської ОВА.

Будівля на вул. Сумській, 64, частково обрушилася, також було знищено кілька автомобілів, що рухалися повз або стояли поруч, вибуховою хвилею знесло намет “Усе для перемоги” на площі Свободи.

За даними Харківської обласної прокуратури, від цього ракетного удару загинула 31 особа. Тіла багатьох із них витягували з-під завалів протягом тривалого часу.