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Ракетный удар по ХОВА: через год на здании повесили баннер в память о погибших

Общество 11:55   01.03.2023
Павел Велицкий
Оксана Горун
Ракетный удар по ХОВА: через год на здании повесили баннер в память о погибших Фото: Павел Велицкий

На заложенном кирпичом участке разрушенной стены здания ХОВА утром 1 марта появился баннер в память о пяти теробороновцах, которых убили российские ракеты здесь ровно год назад.

«В десять утра на здании ХОВА повесили баннер в память о пяти погибших теробороновцах 1 марта 2022 года. На импровизированном митинге присутствовали участники событий и родственники погибших в этот день», — сообщил с места событий корреспондент МГ «Объектив».

Напомним, 1 марта 2022 года армия РФ нанесла удар крылатыми ракетами по зданию Харьковской ОВА.

Здание на ул. Сумской, 64, частично обрушилось, также были уничтожены несколько двигавшихся мимо или стоящих рядом автомобилей, взрывной волной снесло палатку «Все для победы» на площади Свободы.

Руины здания ХОГА после ракетного удара 1 марта 2022

По данным Харьковской областной прокуратуры, от этого ракетного удара погиб 31 человек. Тела многих из них извлекали из-под завалов в течение длительного времени.

Автор: Павел Велицкий, Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 11:55;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На заложенном кирпичом участке разрушенной стены здания ХОВА утром 1 марта появился баннер в память о пяти теробороновцах, которых убили российские ракеты здесь ровно год назад".