Ракетный удар по ХОВА: через год на здании повесили баннер в память о погибших

На заложенном кирпичом участке разрушенной стены здания ХОВА утром 1 марта появился баннер в память о пяти теробороновцах, которых убили российские ракеты здесь ровно год назад.

«В десять утра на здании ХОВА повесили баннер в память о пяти погибших теробороновцах 1 марта 2022 года. На импровизированном митинге присутствовали участники событий и родственники погибших в этот день», — сообщил с места событий корреспондент МГ «Объектив».

Напомним, 1 марта 2022 года армия РФ нанесла удар крылатыми ракетами по зданию Харьковской ОВА.

Здание на ул. Сумской, 64, частично обрушилось, также были уничтожены несколько двигавшихся мимо или стоящих рядом автомобилей, взрывной волной снесло палатку «Все для победы» на площади Свободы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, от этого ракетного удара погиб 31 человек. Тела многих из них извлекали из-под завалов в течение длительного времени.