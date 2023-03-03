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Загинув розвідник із Харківської області, який звільняв Херсон

Події 11:28   03.03.2023
Оксана Горун
Загинув розвідник із Харківської області, який звільняв Херсон

Про смерть земляка на фронті повідомили в Краснокутській селищній раді. Розвідник Олег Голуб брав участь у боях за Бахмут.

З глибоким сумом та скорботою в серці повідомляємо про загибель українського Захисника, військовослужбовця розвідувальних військ Голуба Олега Івановича, 12 вересня 1974 року народження, уродженця с. Ковалівка, мешканця смт Краснокутськ. Мужній воїн героїчно захищав рідну Україну та кожного з нас ще з 2014 року в зоні АТО. 24 лютого 2022 року добровільно взяв до рук зброю, щоб боронити кордони нашої країни, визволяв Херсон, брав участь у боях за Бахмут“, – повідомили у фейсбуці Краснокутської громади.

Загинув Олег Голуб 2 березня. Прощатимуться з ним 4 березня на головній площі Краснокутська. Жителі селища створять живий коридор.

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“Поховають Героя на цвинтарі у с. Березівка ​​Рябоконівського старостинського округу”, – поінформували в селищній раді.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 11:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть земляка на фронті повідомили в Краснокутській селищній раді. Розвідник Олег Голуб брав участь у боях за Бахмут".