Вдома чекали чотири сини та дочка: мешканець Харківщини загинув на Донбасі

Жителя села Новоселівка Нововодолазької громади Віталія Мироненка мобілізували в жовтні 2022 року. Він загинув у бою в селі Торське Донецької області.

“У бою у населеному пункті Торське Донецької області загинув наш земляк, житель села Новоселівка, Мироненко Віталій Олександрович, 13.01.1976 року народження, солдат, стрілець стрілецького відділення. Перебуваючи на позиції, під час виконання бойового завдання, він отримав вогнепальне осколкове поранення, несумісне із життям”, – повідомили у фейсбуці Нововодолазької громади.

Керівництво громади уточнило, що чоловіка мобілізували у жовтні 2022 року.

“Без вагань пішов захищати рідну країну. А вдома на нього чекали дружина, чотири сини та донька й онук, хвилювалась і сумувала за ним мама”, – повідомили у громаді.