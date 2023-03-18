На Купянском направлении армия РФ пытается прорвать оборону — Генштаб
Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. На Харьковщине обстреляны районы населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без изменений. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанск и Великий Бурлук.
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Высокой остается вероятность ракетных ударов врага по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 18:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".