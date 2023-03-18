Районы 18 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб

Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения. На Харьковщине, в частности, Веселого, Гряниковки, Ольшан, Крахмального, Берестового, Дибровы и Андреевки.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодезное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Терновая и Тихое.

Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.