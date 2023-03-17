Обстрелы и очередная атака РФ на Купянщине — сводка Генштаба по Харьковщине
Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, а также безуспешно пытался наступать в направлении села Гряниковка Купянского района, сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении армия РФ безуспешно пыталась прорвать оборону украинских защитников, пишет Генштаб.
Артобстрелам на Харьковщине подверглись Веселое, Гряниковка, Ольшана, Крохмальное, Берестовое, Диброва и Андреевка.
Читайте также: Не полноценные наступления, а разведка, — Машовец об атаках врага на Купянщине
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. На территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения переброски наших подразделений на другие направления.
В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное и Терновая.
Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Обстрелы и очередная атака РФ на Купянщине — сводка Генштаба по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, а также безуспешно пытался наступать в направлении села Гряниковка Купянского района, сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.".