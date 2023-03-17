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Обстрелы и очередная атака РФ на Купянщине — сводка Генштаба по Харьковщине

Происшествия 18:28   17.03.2023
Елена Нагорная
Обстрелы и очередная атака РФ на Купянщине — сводка Генштаба по Харьковщине Фото: Генштаб

Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, а также безуспешно пытался наступать в направлении села Гряниковка Купянского района, сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении армия РФ безуспешно пыталась прорвать оборону украинских защитников, пишет Генштаб.

Артобстрелам на Харьковщине подверглись Веселое, Гряниковка, Ольшана, Крохмальное, Берестовое, Диброва и Андреевка.

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На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. На территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения переброски наших подразделений на другие направления.

В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное и Терновая.

Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 18:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, а также безуспешно пытался наступать в направлении села Гряниковка Купянского района, сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.".