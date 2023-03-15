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Не полноценные наступления, а разведка, — Машовец об атаках врага на Купянщине

Общество 21:22   15.03.2023
Елена Нагорная
Не полноценные наступления, а разведка, — Машовец об атаках врага на Купянщине

Атаки российских военных, которые они в течение недели осуществляли в районах сел Масютовка и Синьковка Купянского района Харьковской области, нельзя расценивать как полноценные наступательные действия.

Об этом военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец рассказал в эфире YouTube-канала UKRLIFE.TV.

По его словам, на Купянском направлении в течение прошлой недели противник пытался прощупывать оборону ВСУ, в частности, в районах населенных пунктов Масютовка и Синьковка.

«Там сосредоточена тактическая группа из нескольких батальонов 25-й и 138-й мотострелковых бригад ВС РФ. Главный смысл из действий состоял в том, чтобы свернуть оборону вооруженных сил Украины по реке Оскол в направлении на Купянск с севера на юг. Там было организовано несколько атак силами мотострелкового взвода. Попытки осуществлялись продвинуться. В большинстве случаев без поддержки даже бронетехники. Это нельзя рассматривать как полноценные наступательные действия. Скорее так, разведка боем с помощью атак, атакующих штурмовых действий», — считает Машовец.

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Напомним, о безуспешных наступательных действиях врага в районах поселка Двуречная и села Гряниковка Купянского района Генштаб сообщал 14 марта.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 21:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атаки российских военных, которые они в течение недели осуществляли в районах сел Масютовка и Синьковка Купянского района Харьковской области, нельзя расценивать как полноценные наступательные действия.".