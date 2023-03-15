Не полноценные наступления, а разведка, — Машовец об атаках врага на Купянщине
Атаки российских военных, которые они в течение недели осуществляли в районах сел Масютовка и Синьковка Купянского района Харьковской области, нельзя расценивать как полноценные наступательные действия.
Об этом военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец рассказал в эфире YouTube-канала UKRLIFE.TV.
По его словам, на Купянском направлении в течение прошлой недели противник пытался прощупывать оборону ВСУ, в частности, в районах населенных пунктов Масютовка и Синьковка.
«Там сосредоточена тактическая группа из нескольких батальонов 25-й и 138-й мотострелковых бригад ВС РФ. Главный смысл из действий состоял в том, чтобы свернуть оборону вооруженных сил Украины по реке Оскол в направлении на Купянск с севера на юг. Там было организовано несколько атак силами мотострелкового взвода. Попытки осуществлялись продвинуться. В большинстве случаев без поддержки даже бронетехники. Это нельзя рассматривать как полноценные наступательные действия. Скорее так, разведка боем с помощью атак, атакующих штурмовых действий», — считает Машовец.
Читайте также: Попытки ДРГ РФ зайти на Харьковщину говорят о подготовке наступления — Машовец
Напомним, о безуспешных наступательных действиях врага в районах поселка Двуречная и села Гряниковка Купянского района Генштаб сообщал 14 марта.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Не полноценные наступления, а разведка, — Машовец об атаках врага на Купянщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 21:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атаки российских военных, которые они в течение недели осуществляли в районах сел Масютовка и Синьковка Купянского района Харьковской области, нельзя расценивать как полноценные наступательные действия.".