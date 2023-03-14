Армия РФ рвется к Двуречной: Генштаб сообщил о наступлениях в районе поселка

Генштаб ВСУ очередной раз сообщил о попытках российских оккупантов вести наступление на северо-востоке Харьковской области.

«На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка», — отметили в сводке ГШ.

Кроме неудачных атак, армия РФ продолжает вести обстрелы населенных пунктов Харьковщины.

«В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Гатище, Волчанск, Двуречная и Кондрашовка Харьковской области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Новоселовское Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины за минувшие сутки оккупанты нанесли пять ракетных и 35 авиаударов. А также совершили 76 обстрелов из РСЗО. Силы обороны отбили более 100 вражеских атак.