Армия РФ рвется к Двуречной: Генштаб сообщил о наступлениях в районе поселка
Генштаб ВСУ очередной раз сообщил о попытках российских оккупантов вести наступление на северо-востоке Харьковской области.
«На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка», — отметили в сводке ГШ.
Кроме неудачных атак, армия РФ продолжает вести обстрелы населенных пунктов Харьковщины.
«В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Гатище, Волчанск, Двуречная и Кондрашовка Харьковской области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Новоселовское Харьковской области», — перечислили в Генштабе.
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В целом по территории Украины за минувшие сутки оккупанты нанесли пять ракетных и 35 авиаударов. А также совершили 76 обстрелов из РСЗО. Силы обороны отбили более 100 вражеских атак.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 07:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ очередной раз сообщил о попытках российских оккупантов вести наступление на северо-востоке Харьковской области".