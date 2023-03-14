Армія РФ рветься до Дворічної: Генштаб повідомив про наступ у районі селища
Генштаб ЗСУ вкотре повідомив про спроби російських окупантів вести наступ на північному сході Харківської області.
“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка”, – зазначили у зведенні ГШ.
Окрім невдалих атак, армія РФ продовжує вести обстріли населених пунктів Харківщини.
“Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище, Вовчанськ, Дворічна та Кіндрашівка Харківської області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Новоселівське Харківської області”, – перерахували в Генштабі.
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Загалом територією України за минулу добу окупанти завдали п’ять ракетних та 35 авіаударів. А також здійснили 76 обстрілів із РСЗВ. Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 07:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вкотре повідомив про спроби російських окупантів вести наступ на північному сході Харківської області".