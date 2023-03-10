Попытки ДРГ РФ зайти на Харьковщину говорят о подготовке наступления — Машовец

За последние две недели противник значительно активизировал диверсионно-разведывательную деятельность на Харьковском направлении. 4 и 6 марта российские ДРГ предприняли по меньшей мере две попытки пересечь границу в районах сел Бударки (Чугуевский район — ред.) и Зеленое (Харьковский район — ред).

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

“Обе попытки окончились неудачно для противника, его ДРГ после обнаружения и нанесения огневого поражения по ним были вынуждены вернуться на территорию России”, — рассказал Машовец.

По его словам, в диверсионно-разведывательной деятельности занят отряд в составе 70-80 человек, развернутый в районе города Валуйки Белгородской области. Цель – выявить наиболее уязвимые участки в системе обороны.

По мнению Машовца, такая деятельность может свидетельствовать о подготовке командованием ОГ «Белгород» активных наступательных действий, по крайней мере тактического масштаба, в случае успеха наступательных действий ГВ «Запад» на Купянском направлении.

“Скорее всего, если противнику удастся добиться чего-то существенного в районе Купянска и к северу от него, ОГ «Белгород» (конечно, усиленная) попытается одновременно с этим изобразить «нечто активное» через границу на Волчанском или Великобурлукском направлениях. Именно поэтому эти «подмосковные» диверсанты сейчас пытаются активно шариться тылами нашей оперативно-тактической группировки, которая обороняется на Купянском направлении”, — считает Машовец.

По его данным, общая численность ОГ «Белгород» составляет до 7.5 — 7.7 тысяч военнослужащих.