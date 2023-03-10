Спроби ДРГ РФ зайти на Харківщину свідчать про підготовку наступу – Машовець

Протягом останніх двох тижнів супротивник значно активізував диверсійно-розвідувальну діяльність на Харківському напрямку. 4 та 6 березня російські ДРГ зробили щонайменше дві спроби перетнути кордон у районах сіл Бударки (Чугуївський район – ред.) та Зелене (Харківський район – ред).

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач, координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“Обидві спроби закінчилися невдало для супротивника, його ДРГ після виявлення та заподіяння вогневої поразки по них були змушені повернутися на територію Росії”, – розповів Машовець.

За його словами, у диверсійно-розвідувальній діяльності зайнятий загін у складі 70-80 осіб, розгорнутий у районі міста Валуйки Бєлгородської області. Мета – виявити найуразливіші ділянки у системі оборони.

На думку Машовця, така діяльність може свідчити про підготовку командуванням ОГ “Бєлгород” активних наступальних дій, принаймні тактичного масштабу, у разі успіху наступальних дій ГВ “Захід” на Куп’янському напрямку.

“Швидше за все, якщо супротивнику вдасться досягти чогось суттєвого в районі Куп’янська і на північ від нього, ОГ “Бєлгород” (звичайно, посилена) спробує одночасно з цим зобразити “щось активне” через кордон на Вовчанському чи Великобурлуцькому напрямках. Саме тому ці “підмосковні” диверсанти зараз намагаються активно нишпорити тилами нашого оперативно-тактичного угруповання, яке обороняється на Куп’янському напрямку”, — вважає Машовець.

За його даними, загальна чисельність ОГ “Бєлгород” нині складає до 7,5 – 7,7 тисяч військовослужбовців.